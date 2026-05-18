Maeil: Япония усилит наблюдение за Тихим океаном с помощью беспилотников

Издание предполагает, что речь идет о SeaGuardian, американском разведывательно-ударном дроне MQ-9B, который будет представлен в следующем году. Эти БПЛА будут использоваться с взлетно-посадочных полос островов Иводзима и Минамиторисима.
Кроме того, Япония намерена усилить размещение радаров на островах, расположенных на Второй островной цепи, соединяющей Огасавару, Гуам и Сайпан. Стационарные радары на них планируется заменить на мобильные, что укрепит систему морского мониторинга, поясняет издание.
Также в Минобороны Японии недавно открыли офис «Тихоокеанской оборонной инициативы» — военной программы Пентагона.
Как пишет Maeil, эти шаги направлены на усиление сдерживания Китая, который расширяет военную деятельность, перестраивая сеть наблюдения в Тихом океане. Китайские военные, согласно статье, стремятся разработать военную стратегию, позволяющую заблокировать американским войскам доступ ко Второй островной цепи в случае вооруженного конфликта с Тайванем.