Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США согласились ослабить санкции против Ирана

США готовы временно приостановить действие санкций в отношении иранской нефти на период проведения мирных переговоров, тогда как полная отмена ограничительных мер, по заявлениям американской стороны, возможна только после подписания итогового соглашения. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник, близкий к переговорной команде.

Источник: AP 2024

Как уточняет агентство, Тегеран настаивает на обязательстве Вашингтона отменить все санкции, в то время как американская сторона предлагает их снятие исключительно после заключения окончательной сделки.

Телеканал Al-Arabiya сообщил, что, согласно имеющимся утечкам, Иран пересмотрел свои предложения на переговорах с США. В пересмотренном варианте Тегеран отказался от требования компенсации ущерба от военных действий в пользу «экономических стимулов» и запросил многочисленные международные гарантии. Кроме того, Иран намерен отделить вопрос морского маршрута от ядерной проблемы и настаивает на передаче обогащенного урана России, а не Соединенным Штатам.

В Кремле ранее сообщали, что президент Владимир Путин еще до начала военного конфликта между Вашингтоном и Тегераном предлагал передать уран из Ирана в Россию, что могло бы стать «довольно хорошим решением». Как уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Иран согласился на это предложение, однако США от него отказались. По его словам, Путин готов вернуться к данной инициативе, «если это потребуется для страны».

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи 15 мая заявил, что Тегеран готов обсуждать этот вариант с Москвой, но позднее.

При этом источник Tasnim, близкий к переговорной команде, отметил, что основные разногласия между мирными предложениями Ирана и США сохраняются. «Несмотря на некоторые изменения в новом американском тексте, основные разногласия, вызванные жадностью и нереалистичностью американцев, остаются», — сказал он.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше