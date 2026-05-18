США согласились ослабить санкции против Ирана

Как уточняет агентство, Тегеран настаивает на обязательстве Вашингтона отменить все санкции, в то время как американская сторона предлагает их снятие исключительно после заключения окончательной сделки.
Телеканал Al-Arabiya сообщил, что, согласно имеющимся утечкам, Иран пересмотрел свои предложения на переговорах с США. В пересмотренном варианте Тегеран отказался от требования компенсации ущерба от военных действий в пользу «экономических стимулов» и запросил многочисленные международные гарантии. Кроме того, Иран намерен отделить вопрос морского маршрута от ядерной проблемы и настаивает на передаче обогащенного урана России, а не Соединенным Штатам.
В Кремле ранее сообщали, что президент Владимир Путин еще до начала военного конфликта между Вашингтоном и Тегераном предлагал передать уран из Ирана в Россию, что могло бы стать «довольно хорошим решением». Как уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Иран согласился на это предложение, однако США от него отказались. По его словам, Путин готов вернуться к данной инициативе, «если это потребуется для страны».
Глава МИД Ирана Аббас Арагчи 15 мая заявил, что Тегеран готов обсуждать этот вариант с Москвой, но позднее.
При этом источник Tasnim, близкий к переговорной команде, отметил, что основные разногласия между мирными предложениями Ирана и США сохраняются. «Несмотря на некоторые изменения в новом американском тексте, основные разногласия, вызванные жадностью и нереалистичностью американцев, остаются», — сказал он.