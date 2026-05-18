США согласились ослабить санкции против Ирана

В Кремле ранее сообщали, что президент Владимир Путин еще до начала военного конфликта между Вашингтоном и Тегераном предлагал передать уран из Ирана в Россию, что могло бы стать «довольно хорошим решением». Как уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Иран согласился на это предложение, однако США от него отказались. По его словам, Путин готов вернуться к данной инициативе, «если это потребуется для страны».