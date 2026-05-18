Гражданских саперов в зоне СВО приравняют к военным

Группа депутатов Госдумы и сенаторов от «Единой России» предложила распространить статус ветеранов боевых действий на сотрудников МЧС, участвующих в разминировании территорий в зоне спецоперации. Проект соответствующих поправок к закону «О ветеранах» внесен в Госдуму 18 мая.

Согласно инициативе статус ветеранов боевых действий смогут получить сотрудники Государственной противопожарной службы и работники МЧС, участвовавшие в поиске, обезвреживании и уничтожении взрывоопасных предметов на территориях Украины, ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Аналогичный статус предлагается предоставить и тем из них, кто получил ранения, контузии или заболевания при выполнении этих задач и стал инвалидом.

В пояснительной записке авторы напоминают, что в 2025 году аналогичный статус уже получили военнослужащие спасательных воинских формирований МЧС, однако сотрудники противопожарной службы и гражданский персонал ведомства под действие закона не подпали. При этом именно они составляют большинство специалистов, задействованных в разминировании. Подобные различия в правовом статусе сотрудников «вызывают социальную напряженность» и негативно влияют на исполнение служебных обязанностей, подчеркивается в документе.

Правительство в целом поддержало законопроект, однако указало на необходимость доработки механизма подтверждения причинно-следственной связи между полученными травмами и участием в работах по разминированию. Кабмин также попросил авторов дополнительно обосновать ретроактивное действие закона: его предлагается распространить на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.

Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше