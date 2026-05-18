Axios: США посчитали недостаточным новое предложение Ирана для сделки

Белый дом считает недостаточным новое предложение Ирана для сделки с США. Об этом сообщил Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника и еще один источник.

Белый дом считает недостаточным новое предложение Ирана для сделки с США. Об этом сообщил Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника и еще один источник.

Новое иранское предложение передали администрации США 17 мая через пакистанских посредников. По словам собеседника издания, оно «содержит лишь символические улучшения» по сравнению с прошлым вариантом. В новой версии больше внимания уделено отказу Ирана от разработки ядерного оружия. При этом конкретные обязательства по обогащению урана или передаче его США не указаны.

«Мы действительно не добиваемся большого прогресса… Иранцам пора пойти на уступки. Нам нужен настоящий, основательный и детальный разговор (о ядерной программе). Если этого не произойдет, мы будем общаться с помощью бомб. Это будет позором», — сказал американский чиновник.

С начала апреля между США и Ираном действует перемирие. Стороны обменялись предложениями по урегулированию конфликта, но переговоры зашли в тупик. 10 мая американский президент Дональд Трамп назвал мирный план Тегерана неприемлемым. По данным Fars, Иран направил США «пять условий укрепления доверия» для того, чтобы следующий раунд переговоров состоялся. Вашингтон в ответ направил свои пять условий.

