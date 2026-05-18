Минздрав Ирана рассказал о состоянии верховного лидера страны

Как сообщает иранское государственное агентство IRNA, Керманпур отметил: «Травмы верховного лидера не носили такого характера, при котором его лицо или в целом внешность были бы изувечены».
Представитель минздрава также уточнил, что полученные повреждения не привели к ампутации конечностей или установлению инвалидности.
Ранее руководитель протокольной службы офиса верховного лидера Ирана Мазахер Хосейни информировал, что Моджтаба Хаменеи восстанавливается после травм спины и колена, а также рваной раны за ухом.
Моджтаба Хаменеи занял пост верховного лидера после гибели своего отца Али Хаменеи, который погиб в первый день ударов США и Израиля по Ирану, начавшихся 28 февраля. С момента избрания на высшую государственную должность в ночь на 9 марта новый лидер не появлялся на публике. Его пресс-служба распространяла несколько посланий от его имени, которые зачитывались ведущими в телеэфире или публиковались в печатном виде.