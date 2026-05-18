Минздрав Ирана рассказал о состоянии верховного лидера страны

Глава пресс-службы министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпур заявил, что травмы, полученные верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи в результате бомбардировок США и Израиля в марте, не повлияли на его внешность.

Источник: AP 2024

Как сообщает иранское государственное агентство IRNA, Керманпур отметил: «Травмы верховного лидера не носили такого характера, при котором его лицо или в целом внешность были бы изувечены».

Представитель минздрава также уточнил, что полученные повреждения не привели к ампутации конечностей или установлению инвалидности.

Ранее руководитель протокольной службы офиса верховного лидера Ирана Мазахер Хосейни информировал, что Моджтаба Хаменеи восстанавливается после травм спины и колена, а также рваной раны за ухом.

Моджтаба Хаменеи занял пост верховного лидера после гибели своего отца Али Хаменеи, который погиб в первый день ударов США и Израиля по Ирану, начавшихся 28 февраля. С момента избрания на высшую государственную должность в ночь на 9 марта новый лидер не появлялся на публике. Его пресс-служба распространяла несколько посланий от его имени, которые зачитывались ведущими в телеэфире или публиковались в печатном виде.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше