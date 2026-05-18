Euroclear высказался о судьбе замороженных активов ЦБ РФ на фоне решения суда в Москве

Бельгийский депозитарий Euroclear сообщил, что, несмотря на решение Арбитражного суда Москвы, активы Центробанка РФ останутся заблокированными в Euroclear Bank.
«Активы Центрального банка России, находящиеся в Euroclear Bank, остаются замороженными в соответствии с международными санкциями», — говорится в заявлении.
Депозитарий отметил, что такое решение объясняется тем, что иск российского регулятора к Euroclear Bank не признается законодательством ЕС, а сам Euroclear не признает юрисдикцию суда. Также в сообщении подчеркнули, что депозитарий подаст апелляцию на решение.
Как писал сайт KP.RU, 15 мая Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Центробанка в отношении бельгийского Euroclear Bank на 18,2 трлн рублей. В пресс-службе регулятора заявили, что удовлетворены решением суда, который признал незаконность действий депозитария, которые причиняют убытки Банку России.