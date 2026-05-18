Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Euroclear высказался о судьбе замороженных активов ЦБ РФ на фоне решения суда в Москве

Euroclear: Активы ЦБ останутся замороженными, несмотря на решение суда в Москве.

Источник: Комсомольская правда

Бельгийский депозитарий Euroclear сообщил, что, несмотря на решение Арбитражного суда Москвы, активы Центробанка РФ останутся заблокированными в Euroclear Bank.

«Активы Центрального банка России, находящиеся в Euroclear Bank, остаются замороженными в соответствии с международными санкциями», — говорится в заявлении.

Депозитарий отметил, что такое решение объясняется тем, что иск российского регулятора к Euroclear Bank не признается законодательством ЕС, а сам Euroclear не признает юрисдикцию суда. Также в сообщении подчеркнули, что депозитарий подаст апелляцию на решение.

Как писал сайт KP.RU, 15 мая Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Центробанка в отношении бельгийского Euroclear Bank на 18,2 трлн рублей. В пресс-службе регулятора заявили, что удовлетворены решением суда, который признал незаконность действий депозитария, которые причиняют убытки Банку России.