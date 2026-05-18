Ермак после выхода из СИЗО заявил о своей невиновности

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак отрицает все обвинения и настаивает на своей невиновности после освобождения из СИЗО. Об этом политик сообщил в своем телеграм-канале.
«Я по-прежнему настаиваю на своей невиновности и отрицаю какие-либо обвинения в мой адрес. Я уважаю закон и в дальнейшем буду защищать свою позицию и свою репутацию исключительно правовым способом», — отметил он.
Ермак поблагодарил всех, кто помог собрать необходимую сумму залога для его освобождения — как знакомых, так и тех, кого он пока не знает. Политик также заявил, что не собирается покидать Украину и продолжит работать на пользу государства, помогая военным, пленным и всем, кто нуждается в его поддержке.
Андрея Ермака подозревают в легализации 460 млн грн ($10,5 млн) в составе организованной группы. По версии следствия, средства могли быть отмыты через строительство жилого комплекса «Династия» в Киевской области.
Осенью 2025 года разгорелся коррупционный скандал вокруг госкомпании «Энергоатом». В материалах дела фигурировал псевдоним Али-Баба, который СМИ связывали с Ермаком. В конце ноября у последнего прошли обыски, после которых он был освобожден от должности главы офиса президента.
Подозрение Ермаку предъявили 11 мая 2026 года. 14 мая суд арестовал его на 60 суток с возможностью выхода под залог в размере 140 млн грн. В понедельник, 18 мая, стало известно о внесении за экс-главу ОПУ полной суммы залога, в связи с чем Андрея Ермака отпустили из СИЗО.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».