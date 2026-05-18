Лукашенко назвал «россиеобразующий» регион РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко охарактеризовал Свердловскую область России как «россиеобразующую». Это заявление прозвучало во время встречи с губернатором региона Денисом Паслером.

«Я знаю хорошо из истории, из действительности, что ваша область является одной из центральных областей и “россиеобразующей”, если можно так сказать, областью», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что лично убедился в сложности и значимости Свердловской области, вспомнив её производственные достижения и передовые технологии времён СССР, которые позволяли создавать то, что было невозможно в других частях Союза.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что не будет кланяться и выпрашивать что-либо у США, поскольку его ситуация радикально отличается от положения Владимира Зеленского. По словам президента, Белоруссия не отказалась бы от денег и оружия, но просить об этом Минск не намерен.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

