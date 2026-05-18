В США посчитали новое предложение Ирана по сделке «недостаточным»

Тегеран передал обновленное предложение по соглашению с США: иранская сторона считает, что документ должен снизить напряженность вокруг ядерной программы. Однако в Белом доме утверждают, что предложение не содержит существенных изменений и не приближает стороны к сделке.
Об этом сообщает Axios со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.
Новое предложение передали Вашингтону 17 мая — через пакистанских посредников. По данным источников, 19 мая американский президент Дональд Трамп проведет совещание с командой по нацбезопасности для обсуждения возможных военных сценариев.
Ранее источник Tasnim, близкий к переговорной команде, сообщил, что основные разногласия между мирными предложениями Ирана и США остаются.
