Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров и глава МИД Таджикистана обсудили стратегическое партнёрство стран

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его таджикский коллега Сироджиддин Мухриддин провели переговоры в российской столице. Стороны обсудили ряд вопросов, касающихся российско-таджикских отношений, и подтвердили готовность предпринять совместные практические шаги для углубления стратегического партнерства.

Источник: Life.ru

«Главы внешнеполитических ведомств обсудили некоторые вопросы российско-таджикских отношений», — сообщили в министерстве.

По информации МИД РФ, эта встреча также подчеркнула общую приверженность обеих стран сохранению исторической правды, что, в свою очередь, способствует укреплению многовековой дружбы между народами России и Таджикистана.

Ранее президент России Владимир Путин внёс на ратификацию в Госдуму соглашение с Таджикистаном о миграции. Согласно документу, Россия откроет на территории Таджикистана представительство МВД России. Оно будет находиться в Душанбе. Таджикистан, в свою очередь, откроет в России представительство МВД республики, а также представительство министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана. Их местом пребывания станет Москва.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше