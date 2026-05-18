Лавров и глава МИД Таджикистана обсудили стратегическое партнёрство стран

Ранее президент России Владимир Путин внёс на ратификацию в Госдуму соглашение с Таджикистаном о миграции. Согласно документу, Россия откроет на территории Таджикистана представительство МВД России. Оно будет находиться в Душанбе. Таджикистан, в свою очередь, откроет в России представительство МВД республики, а также представительство министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана. Их местом пребывания станет Москва.