Лавров и глава МИД Таджикистана обсудили стратегическое партнёрство стран

«Главы внешнеполитических ведомств обсудили некоторые вопросы российско-таджикских отношений», — сообщили в министерстве.
По информации МИД РФ, эта встреча также подчеркнула общую приверженность обеих стран сохранению исторической правды, что, в свою очередь, способствует укреплению многовековой дружбы между народами России и Таджикистана.
Ранее президент России Владимир Путин внёс на ратификацию в Госдуму соглашение с Таджикистаном о миграции. Согласно документу, Россия откроет на территории Таджикистана представительство МВД России. Оно будет находиться в Душанбе. Таджикистан, в свою очередь, откроет в России представительство МВД республики, а также представительство министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана. Их местом пребывания станет Москва.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.