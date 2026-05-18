Глава МИД Литвы Кестутис Будрис в интервью швейцарскому изданию Neue Zurcher Zeitung призвал Североатлантический альянс напасть на Калининградскую область, несмотря на сделанное ранее президентом РФ Владимиром Путиным предупреждение.
«Мы должны показать русским, что можем проникнуть в небольшую крепость, которую они построили в Калининграде», — уверял литовский министр.
По его словам, у военного блока имеются все необходимые средства для уничтожения российских баз в эксклаве.
Как писал сайт KP.RU, в декабре прошлого года в ходе прямой линии глава государства прокомментировал угрозы блокады Калининградской области. Российский лидер подчеркнул, что, если России будут создавать угрозы подобного рода, эти угрозы будут уничтожаться. Такие действия могут привести «к невиданной до этого эскалации конфликта» и все стороны «должны отдавать себе в этом отчет», указал Путин.
Военный обозреватель KP.RU Виктор Баранец заметил, что на угрозы альянса в адрес Калининградской области у РФ есть обновленная ядерная доктрина.