Лавров и Мухриддин обсудили стратегическое партнерство РФ и Таджикистана

В тот же день Мухриддин, замглавы МИД России Михаил Галузин и спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой приняли участие в церемонии передачи таджикской делегации капсул с землей из общей могилы на Донском кладбище Москвы, где захоронены национальные герои Таджикистана Нусратулло Махсум, Шириншо Шотемур и Ниёзмухаммад. Одновременно в Кулябе прошло аналогичное мероприятие: российской стороне передали капсулу с землей с места погребения героя Гражданской войны Николая Томина.