Лавров и Мухриддин обсудили стратегическое партнерство РФ и Таджикистана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином, который находился в Москве с визитом. Об этом сообщается на сайте МИД РФ. Стороны обсудили отдельные вопросы двусторонних отношений.
В тот же день Мухриддин, замглавы МИД России Михаил Галузин и спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой приняли участие в церемонии передачи таджикской делегации капсул с землей из общей могилы на Донском кладбище Москвы, где захоронены национальные герои Таджикистана Нусратулло Махсум, Шириншо Шотемур и Ниёзмухаммад. Одновременно в Кулябе прошло аналогичное мероприятие: российской стороне передали капсулу с землей с места погребения героя Гражданской войны Николая Томина.
В беседе министры подтвердили настрой на укрепление стратегического партнерства, а состоявшиеся церемонии назвали свидетельством приверженности сохранению исторической правды и многовековой дружбы народов.
Ранее посол РФ в республике Семен Григорьев отметил неизменно высокий интерес таджикистанцев к российской юрисдикции. Дипломат также напомнил, что договор между странами о двойном гражданстве, подписанный в 1995 году, остается важной правовой основой для свободного передвижения.