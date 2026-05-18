Дмитриев ответил Западу на попытки изолировать РФ в мировой энергосфере: "Безопасность невозможна"

Энергетическая безопасность в мире невозможна без российских энергоносителей. Об этом заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, прокомментировав очередное продление Штатами исключение из санкций в отношении морских поставок российской нефти.
«Очередное — уже третье — продление снятия санкционных ограничений с российской нефти стало позитивным сигналом для глобальных энергетических рынков и энергетической безопасности», — написал он в своем Telegram-канале.
Дмитриев подчеркнул, что мировая энергетическая безопасность невозможна без российских энергоносителей.
Ранее глава РФПИ заявил, что глобальный рынок приходит к пониманию: без российских энергоносителей не обойтись. По его словам, каждая страна должна включать российскую энергию в свой диверсифицированный портфель. Тех, кто игнорирует это правило, ждет «естественный отбор», отметил Дмитриев.