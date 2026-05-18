Глава МИД Литвы призвал НАТО напасть на Калининград

«Мы должны показать русским, что можем проникнуть в небольшую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть необходимые средства для уничтожения российских баз в эксклаве», — приводятся слова главы литовского внешнеполитического ведомства.
Президент России Владимир Путин ранее неоднократно предупреждал, что возможная блокада Калининградской области повлечет за собой беспрецедентную эскалацию, а любые угрозы в адрес региона будут ликвидированы.
В Совете Федерации отмечали, что Россия не допустит посягательств на Калининград или акваторию Балтийского моря, а любая провокация получит незамедлительный ответ.