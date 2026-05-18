Венгрия назвала условие для одобрения вступления Украины в ЕС

«Премьер-министр объявил, что венгерское правительство начало технические переговоры с украинской стороной о восстановлении права [венграм] на использование [венгерского] языка. Украинское правительство осведомлено о требованиях Венгрии, состоящих из 11 пунктов, которые являются необходимым условием для участия Венгрии в открытии первых глав соглашения о вступлении [Украины] в ЕС», — говорится в публикации.
Мадьяр также отметил, что получил от главы Европейского совета заверения в готовности Украины незамедлительно начать переговоры об интеграции в Евросоюз.
30 апреля Bloomberg сообщил, что на встрече с главой Евросовета Антониу Коштой Мадьяр поднял вопрос о расширении прав венгерского национального меньшинства на Украине. По данным агентства, выдвинутые политиком условия во многом повторяют предыдущий список из 11 требований, с которым ранее выступал экс-премьер Виктор Орбан.
«Европейская правда» (ЕП) ранее раскрывала содержание 11 требований Венгрии к Украине. По ее данным, половина пунктов касалась предоставления образования на венгерском языке, в частности обеспечения использования венгерского языка во всем образовательном процессе, возможности получить перевод на венгерский язык задач ВНО (используются на Украине для проверки достижений выпускников школ) и национального мультипредметного теста. Также правительство Орбана добивалось появления на Украине учреждений со статусом «заведение общего среднего образования национального сообщества» и других вещей.
Среди требований были пункты о статусе территорий Украины, где исторически компактно проживают венгры. Будапешт требовал автоматически признать «традиционно венгерскими» все населенные пункты Закарпатской области, утверждало издание. Часть пунктов, как писала ЕП, касалась политического представительства национальных меньшинств. В частности, было требование о гарантиях этого в парламенте.
В июне 2024 года в Люксембурге официально открылись переговоры о вступлении Украины в ЕС. Однако переговоры ни по одному из кластеров Киев с тех пор не завершил: открытие или закрытие каждого из них снова требует единогласного одобрения всеми 27 странами — членами ЕС.
