Лукашенко: Свердловская область является россиеобразующей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Свердловской области Денисом Паслером в Минске назвал регион «россиеобразующим». Слова белорусского лидера передает государственное агентство БЕЛТА.
«Ваша область является одной из центральных областей и “россиеобразующей”, если можно так сказать, областью», — заявил белорусский лидер, сославшись на исторические данные и действительность.
Лукашенко также сообщил, что товарооборот между Белоруссией и Свердловской областью составляет около миллиарда долларов, но эту цифру он назвал «проходной» и выразил уверенность, что его можно удвоить. По мнению Лукашенко, это всего лишь вопрос времени..
Среди ключевых направлений для роста президент Белоруссии выделил машиностроение и сельское хозяйство, включая поставки техники, продукции и при необходимости минеральных удобрений. Как считает Лукашенко, республика адаптировалась к санкциям, не испытывает проблем с реализацией удобрений, но в случае нужды готова поддержать регион.
Ранее KP.RU писал, что утром 15 мая президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Лидеры обсудили сотрудничество в экономической сфере и в области обороны, а также поговорили о предстоящих совместных мероприятиях по этим направлениям.