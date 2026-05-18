Минфин США подтвердил продление лицензии на российскую нефть

Глава минфина США Скотт Бессент подтвердил в соцсети X, что Вашингтон продлевает на 30 дней лицензию на морские поставки российской нефти.

Источник: РБК

«Эта генеральная лицензия поможет стабилизировать физический рынок нефти и гарантировать, что нефть поступает наиболее уязвимым странам», — говорится в сообщении.

Предыдущая лицензия закончила действие 16 мая.

Днем 18 мая Reuters со ссылкой на источник сообщил, что США продлят истекшее исключение из санкций в отношении российской нефти, перевозимой морем. Решение было принято после того, как несколько государств запросили дополнительное время для покупки нефти из России.

Материал дополняется.

