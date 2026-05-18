Трамп отказался идти на уступки в переговорах с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен идти на уступки Ирану после получения нового ответа Тегерана по вопросу переговоров о мирном соглашении. Об этом он сообщил в интервью изданию New York Post.

Источник: AP 2024

«Я сейчас не открыт ни к чему», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о готовности согласиться на 20-летний мораторий на обогащение урана со стороны Ирана.

Американский лидер также дал понять, что Вашингтон может предпринять дополнительные шаги против Тегерана. «Я могу сказать вам, что они хотят заключить сделку больше, чем когда-либо, потому что знают, что скоро произойдет», — заявил он.

При этом Трамп отказался раскрывать подробности возможных действий США. «Я не могу на самом деле говорить вам об этом. Слишком много всего происходит. Это переговоры. Я не хочу быть глупым», — добавил президент США.

