Литва хочет создать на границе с Россией минное поле в рамках проекта Евросоюза Eastern Flank Watch («Восточный дозор»). Об этом заявил глава минобороны Литвы Робертас Каунас, пишет РИА «Новости».
«Идея заключается в создании сдерживающих сил вдоль границы. А если сдерживание не сработает, то и средств обороны. Это включает надежную линию обороны… линии с противотанковыми средствами, минами для противодействия передвижению пехоты и так далее», — сказал Робертас Каунас в интервью изданию Euractiv.
Использование противопехотных мин запрещено Оттавской конвенцией, однако страны Балтии, Польша и Финляндия вышли из договора.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что РФ не собирается нападать на государства-члены НАТО, в этом нет никакого смысла. Путин констатировал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако «умные люди прекрасно понимают, что это фейк».