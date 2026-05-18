Силовики рассказали, кто внес залог за освобождение Ермака

ЛУГАНСК, 18 мая — РИА Новости. Залог за арестованного ранее бывшего главу офиса Зеленского Андрея Ермака внесли только подконтрольные ему организации и люди, несмотря на изначальный расчет, что его поддержат медийные личности, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

Источник: Reuters

«Зеленский и Ермак изначально рассчитывали на поддержку медийных личностей в сборе денежных средств на залог, но так как кроме бывшего футболиста и тренера Реброва никто не внес за него деньги, залог был покрыт только за счет подконтрольных Ермаку организаций и людей», — рассказали силовики.

Собеседник агентства уточнил, что денежные средства внесли семь юридических лиц, подконтрольных Ермаку, и семь физических лиц, среди которых — адвокаты и футбольный тренер сборной Украины.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины 11 мая сообщила, что экс-главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку предъявлены обвинения в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) 14 мая постановил отправить Ермака под стражу с возможностью внесения залога в размере 3,1 миллиона долларов. Ермак сообщил, что не располагает такими средствами и, что его защита будет подавать апелляцию.

Андрей Борисович Ермак — известный украинский политик и юрист, бывший глава Офиса президента Украины. Он активно участвовал в политической жизни страны, сопровождал президента в международных переговорах и курировал вопросы национальной безопасности — до попадания в коррупционный скандал. Собрали главное из его биографии.
