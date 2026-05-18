Суд отклонил иск Илона Маска на $150 млрд против OpenAI и Сэма Альтмана

Суд в США отклонил иск предпринимателя Илона Маска к OpenAI и сооснователям компании Сэму Альтману и Грегу Брокману. Присяжные объяснили решение тем, что господин Маск подал иск после истечения трехлетнего срока давности. Об этом сообщает The New York Times.

В иске 2024 года Илон Маск заявил, что OpenAI и Microsoft незаконно извлекли выгоду из активов стартапа после его превращения в коммерческую структуру. Миллиардер потребовал возмещения ущерба в размере $150 млрд.

В апреле окружной суд в США уже отклонил часть претензий по иску Илона Маска. Затем судебное разбирательство продолжилось по двум оставшимся пунктам: о злоупотреблении доверием и неосновательном обогащении. 6 мая на процессе выступила Шивон Зилис, бывший член совета директоров OpenAI и мать четверых детей Илона Маска. Она была вызвана в качестве свидетеля стороной истца.

