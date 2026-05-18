В Ереване задержали мужчину, поспорившего с Пашиняном на предвыборной встрече

Переселенца из Карабаха Артура Осипяна, устроившего публичную перепалку с премьером Армении Николом Пашиняном, задержали в Ереване. Информацию об этом распространил его адвокат Роман Ерицян в личном блоге.

Источник: Life.ru

Стычка случилась в понедельник на встрече с избирателями. Осипян в лицо упрекнул главу правительства в роспуске Минской группы ОБСЕ, пока Баку грозится заселить азербайджанцев в Армению. Пашинян не сдержался, оскорбил оппонента и крикнул, что такие, как он, должны были погибнуть ещё в Карабахе. Сразу после этого мужчину силой выволокли.

Адвокат сообщил, что телефон Осипяна выключен, а данных о его процессуальном статусе или местонахождении у защиты нет. Родственники задержанного пока тоже не могут ничего выяснить. Сам Ерицян напрямую увязывает арест с критикой в адрес премьера.

«После чего его силой оттащили, а затем Пашинян публично заявил, что Артур Осипян и такие как он должны были погибнуть во время войны… На данный момент у нас нет никаких данных ни о его местонахождении, ни о его процессуальном статусе», — заявил адвокат.

Ранее сообщалось, что карабахскую армянку Арпине Согоян, на которую накричал Никол Пашинян во время встречи с избирателями, теперь пытаются выдавить с работы. Женщина в лицо обвинила премьера в потере родины, гибели молодёжи и личной трагедии своей семьи. Пашинян сорвался, заговорил о «сбежавших» карабахцах и принялся угрожать политическим оппонентам. Вскоре после этого Согоян, работающая акушером-гинекологом, получила звонок от главврача. руководитель напрямую предложил ей написать заявление об увольнении. Сама Арпине связывает это давление исключительно с резонансной перепалкой.

ОБСЕ: расшифровка, цели организации в Европе и мире
Крупнейшая региональная организация, которая занимается вопросами безопасности и сотрудничества на трех континентах. Рассмотрим, что делает ОБСЕ, как она была создана и почему это объединение остается важной частью мировой политики.
Читать дальше