МИД оценил намерение Литвы создать минное поле на границе с РФ

В понедельник министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил о планах Вильнюса организовать минное поле на границе с Россией в рамках проекта Евросоюза «Восточный дозор».
«Поле минное в стране ЕС». Так называется сиквел сказки «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Применение противопехотных мин запрещено Оттавской конвенцией. При этом страны Балтии, Польша и Финляндия вышли из данного договора.
Узнать больше по теме
Литва: история, политика и роль в современной Европе
Литва — государство в Северо-Восточной Европе, которое сегодня играет довольно активную роль в политике региона. В этом материале разбираем, где находится Литва, как она формировалась исторически, какое значение имеет сегодня и какие особенности отличают страну от соседей.Читать дальше