Минфин США: Из-под санкций выведены операции по продаже нефти РФ до 17 июня

Из документа следует, что речь идет о сделках по продаже, доставке или выгрузке сырой нефти или нефтепродуктов, происходящих из РФ, загруженных на любое судно, включая суда, заблокированные санкционными актами Вашингтона до 00.01 17 апреля по времени восточного побережья США. Такие операции разрешены до 00.01 17 июня этого года по указанному времени.