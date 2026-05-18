Минфин США: Из-под санкций выведены операции по продаже нефти РФ до 17 июня

Минфин США вывел из-под американских ограничений операции по продаже и транспортировке российской нефти и нефтепродуктов, загруженных на танкеры к 17 апреля. Соответствующая генеральная лицензия опубликована на сайте Управления по контролю за иностранными активами ведомства.
Из документа следует, что речь идет о сделках по продаже, доставке или выгрузке сырой нефти или нефтепродуктов, происходящих из РФ, загруженных на любое судно, включая суда, заблокированные санкционными актами Вашингтона до 00.01 17 апреля по времени восточного побережья США. Такие операции разрешены до 00.01 17 июня этого года по указанному времени.
Как писал сайт KP.RU, глава Минфина Штатов Скотт Бессент заявил, что временное ослабление американских рестрикций в отношении нефти РФ направлено на стабилизацию мирового рынка энергоносителей.
18 мая агентство Reuters сообщило, что американский Минфин продлил на 30 дней приостановку санкций в отношении морских поставок российской нефти. По данным издания, ранее несколько государств попросили об этом Вашингтон, чтобы иметь больше времени на закупку российской нефти.