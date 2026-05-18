«Не хочу быть глупцом»: Трамп отказался идти на уступки в переговорах с Тегераном

«Могу сказать, что они (власти Ирана) хотят заключить сделку больше, чем когда-либо, потому что знают, что скоро произойдёт. Я не хочу быть глупцом», — сказал Трамп.
По словам американского лидера, он не готов к каким-либо уступкам иранской стороне после получения очередного, по его оценке, разочаровывающего ответа от Ирана по поводу мирного соглашения. Трамп также подчеркнул, что Тегеран якобы осведомлён о том, «что произойдёт в ближайшее время», если не согласится на сделку с Вашингтоном.
Также ранее ранее президент США призвал Иран поспешить с заключением сделки, заявив, что время работает против Тегерана. По его словам, время сейчас имеет решающее значение. В случае же проволочек республиканец пригрозил, что от Исламской Республики в итоге ничего не останется. Сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что Иран не согласится на условия главы Белого дома, так как считает их фактической капитуляцией.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.