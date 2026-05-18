"Поле минное в стране ЕС": Захарова высмеяла идею Литвы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале в ироничной форме отреагировала на планы властей Литвы по созданию минного поля на границе с Россией, назвав их сиквелом сказки «Приключения Пиноккио».
«Поле минное в стране ЕС». Так называется сиквел сказки «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы», — отметила дипломат.
Как писал сайт KP.RU, 18 мая стало известно об очередной бредовой идее литовский властей. Минобороны республики хочет создать на границе с Россией минное поле в рамках проекта Евросоюза Eastern Flank Watch («Восточный дозор»). По словам министра Робертаса Каунаса, идея заключается в создании сдерживающих сил вдоль границы. А если «сдерживание не сработает», то и средств обороны.