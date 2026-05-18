Мадьяр заявил об 11 требованиях Венгрии к Украине для её вступления в ЕС

По его словам, Будапешт требует от Киева выполнить 11 пунктов, касающихся положения нацменьшинств.
Издание «Европейская правда» ранее сообщало об 11 требованиях Венгрии к Украине. Пполовина из них касалась образования на венгерском языке, включая полное обучение на этом языке, возможность перевода на венгерский заданий ВНО и национального мультипредметного теста. Венгерское правительство также настаивало на создании на Украине учебных заведений со статусом «заведение общего среднего образования национального сообщества». Кроме того, Будапешт требовал автоматического признания населенных пунктов Закарпатья «традиционно венгерскими» и добивался политического представительства национальных меньшинств, в том числе гарантий их присутствия в парламенте.
Будапешт и раньше заявлял, что не поддержит продвижение Украины в ЕС без решения вопроса о правах венгров в Закарпатье. Среди требований называли восстановление статуса школ нацменьшинства, возможность сдавать выпускные экзамены на венгерском языке, а также его свободное использование в образовании, культуре, госуправлении и общественной жизни.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.