Reuters узнал о переброске в Саудовскую Аравию тысяч военных Пакистана

Во время войны на Ближнем Востоке Пакистан перебросил в Саудовскую Аравию эскадрилью истребителей и 8 тыс. военных в рамках активизацию военного сотрудничества с Эр-Риядом, сообщает Reuters со ссылкой на правительственных источников и сотрудников служб безопасности.
Они охарактеризовали переброшенные силы как «значительные и боеспособные». По словам собеседников агентства, они предназначались для поддержки ВС Саудовской Аравии в случае нападений.
Полные условия оборонного соглашения между странами, подписанного в прошлом году, засекречены, однако обе стороны заявили, что оно обязывает Пакистан и Саудовскую Аравию поддерживать друг друга в случае нападения, пишет Reuters. Министр обороны Пакистана Ходжа Асиф ранее намекал, что соглашение фактически ставит королевство под ядерный зонтик Пакистана.
По данным источников, в начале апреля Исламабад направил в Саудовскую Аравию полную эскадрилью из примерно 16 самолетов — в основном истребителей JF-17, совместно разработанных с Китаем, — а также две эскадрильи беспилотников. Также в состав переброшенных сил входит китайская система ПВО HQ-9. Оборудованием управляют пакистанские специалисты, а Эр-Рияд занимается финансированием.
По словам источников агентства в службах безопасности, военнослужащие и авиация Пакистана, развернутые во время конфликта с Ираном, выполняют в основном консультативную и учебную роль. Они подтвердили, что видели переписку и документы о размещении. Исходя из них, численность пакистанского контингента вырастет на тысячи человек в дополнение к уже дислоцированным в королевстве. Правительственный источник, знакомый с оборонным соглашением, сообщил, что оно допускает отправку до 80 тыс. пакистанских военнослужащих для помощи в охране саудовских границ. Предусмотрено и размещение боевых кораблей, но их прибытие, пишет Reuters, не подтвердилось.
Стратегический договор о взаимной обороне (SMDA) между странами заключен в сентябре 2025 года. Соглашение предусматривает, что любая агрессия против одной из двух стран рассматривается как агрессия против обеих стран.
При этом Pakistan Today со ссылкой на источники в сфере безопасности сообщает, что публикации в западных СМИ о размещении пакистанских войск в Саудовской Аравии «дают неполное представление о давних оборонных отношениях» между Исламабадом и Эр-Риядом. Такие заявления, по словам собеседников, игнорируют институциональную и историческую основу партнерства.
В публикации Reuters, по данным источников Pakistan Today, данные представлены «избирательно и не отражают истинную природу сотрудничества» двух стран. Источники заявили, что увязывать плановые развертывания и оборонные соглашения с меняющейся региональной напряженностью — значит искажать суть отношений. Связи Пакистана с Саудовской Аравией, по их мнению, основаны на религиозных, культурных, политических и экономических узах и не должны оцениваться лишь с геополитической точки зрения.
Пакистан выступает посредником между США и Ираном в рамках конфликта на Ближнем Востоке. Исламабад передает сообщения сторон, также в стране организовывали переговоры иранской и американской делегаций.
В войне США и Израиля с Ираном Саудовская Аравия формально придерживается нейтралитета. При этом на территории страны располагаются военные объекты США. Например, авиабаза принца Султана, на которой располагается американский военный контингент. Иран наносил удары по объектам США в Саудовской Аравии.
В мае NBC писал, что именно недовольство Саудовской Аравии стало одной из основных причин сворачивания операции США «Проект “Свобода”. Тогда же Эр-Рияд и другие арабские страны запретили военным США использовать их базы. После The Wall Street Journal писала, что военные базы в Саудовской Аравии и Кувейте американца использовать разрешили, а значит препятствие для возобновления операции президента США Дональда Трампа оказалось устранено.
В мае Reuters писал, что Саудовская Аравия наносила удары по целям в Ираке, связанным с шиитскими ополчениями, поддерживаемыми Тегераном, во время иранского конфликта.
