Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в понедельник, 18 мая, высмеяла планы Литвы по созданию минного поля на границе с Россией, назвав их «сиквелом сказки “Приключения Пиноккио”. Ранее глава Министерства обороны Литвы Робертас Каунас заявил о намерении Вильнюса разместить минные заграждения в рамках европейского проекта “Восточный дозор”.
— Поле минное в стране ЕС. Так называется сиквел сказки «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы», — написала представитель внешнеполитического ведомства в своем Telegram-канале.
Летом 2025 года Литва, Латвия и Эстония совместно уведомили государства, которые входят в Организацию Объединенных Наций, о выходе из Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины.
МИД Латвии заявил, что выход из рамок документа предоставит стране большую гибкость для укрепления сдерживания и защиты населения. В свою очередь эстонские дипломаты отметили, что Вооруженным силам страны необходима возможность усилить национальную оборону.
Глава Министерства иностранных дел Литвы Кестутис Будри ранее выразил мнение, что Североатлантическому альянсу следует напасть на Калининградскую область, чтобы продемонстрировать России мощь военного блока.