Вильнюс заявил, что НАТО сумеет прорвать оборону России в Калининграде

«Мы должны показать русским, что можем прорваться в небольшую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть средства, чтобы при необходимости сравнять с землей российские базы ПВО и ракетные комплексы», — сказал Будрис.
Он заявил, что НАТО — «самая сильная организация из когда-либо созданных» и в потенциальном конфликте с Россией «единственная переменная — наша собственная уязвимость».
В связи с этим министр напомнил, что неофициальный символ альянса — еж.
«Он подает хищнику сигнал: “Ты можешь быть больше меня, но я не подпущу тебя близко. Если попытаешься, тебе будет больно”. Однако НАТО еще не в полной мере реализовало эту концепцию», — сказал дипломат.
15 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Москва якобы обсуждает с Минском старт военных операций против Украины либо против страны НАТО, которая граничит с Белоруссией. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что это заявление — попытка дальнейшего подстрекательства к продолжению конфликта и нагнетанию напряженности.
В начале мая в российском МИДе заявили, что НАТО отрабатывает сценарии захвата Калининграда. Замглавы ведомства Александр Грушко пояснил, что в акватории Балтийского моря действует группировка Объединенных военно-морских сил блока в виде военно-морской и противоминной групп.
Маневры НАТО Baltops в Балтийском море в этом году пройдут с 4 по 19 июня, планируется отработать сценарии обороны надводных и подводных лодок, десантные операции и работу ПВО.
В Литве ранее допускали ограничение транзита в Калининград как одну из мер давления на Россию и Белоруссию. В январе бывший замглавы МИДа Дариус Юргелявичус сообщил, что у НАТО есть сценарий блокады Калининграда на случай прямого конфликта с Россией.
Попытка блокады Калининградской области может привести к резкому росту напряженности и перерасти в крупномасштабный военный конфликт, заявил ранее президент России Владимир Путин. Позднее глава государства заявил, что угрозы для Калининградской области будут уничтожаться, если они появятся.
