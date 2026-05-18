Европа усиливает давление на РФ ради начала переговоров, заявил Мерц

Ранее Мерц уже выступал с резким заявлением в адрес Москвы. Канцлер Германии утверждал, что Россия якобы представляет угрозу для европейских стран, и именно этим объяснял рост военных расходов в ЕС. При этом Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что у России нет планов нападения на государства НАТО. В Москве подобные заявления западных политиков называют попыткой разогреть страхи в обществе и оправдать милитаризацию Европы.