По словам Мерца, Украина и дальше может рассчитывать на неизменную поддержку европейских стран. При этом сам Евросоюз, как отметил канцлер, готов к диалогу за одним столом с Киевом, Москвой и Вашингтоном.
Мерц подчеркнул, что Россия должна понять необходимость переговорного процесса. В Европе, по его словам, готовы обсуждать урегулирование при участии Украины, России и США.
Также канцлер поблагодарил Болгарию за следование курсу европейской солидарности. По оценке Мерца, после прихода к власти нового болгарского премьера Европа обрела дополнительное единство и решимость.
Ранее Мерц уже выступал с резким заявлением в адрес Москвы. Канцлер Германии утверждал, что Россия якобы представляет угрозу для европейских стран, и именно этим объяснял рост военных расходов в ЕС. При этом Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что у России нет планов нападения на государства НАТО. В Москве подобные заявления западных политиков называют попыткой разогреть страхи в обществе и оправдать милитаризацию Европы.
