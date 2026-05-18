В Польше призвали пересмотреть отношения с Украиной после «Евровидения»

Вице-председатель польской партии «Право и справедливость» Тобиаш Бохеньский заявил, что Польше необходимо пересмотреть свое отношение к Украине и Израилю после «Евровидения».
«Если наша певица получает от немцев максимальное количество баллов, от австрийцев — очень много, а от Украины и Израиля, как вдруг выясняется, ноль, то это, на мой взгляд, повод переосмыслить наши отношения», — заявил в эфире радиостанции RMF24 Тобиаш Бохеньский.
Он назвал возмутительной сложившуюся ситуацию.
Отметим, 70-й конкурс песни «Евровидение» проходил в Вене 12, 14 и 16 мая. Победу одержала болгарская певица Dara, песня которой набрала 516 баллов.
Ранее сообщалось, что глава «Телерадио Молдова» Влад Цуркану покинул пост после того, как молдавское жюри на «Евровидении» поставило низкие оценки румынской исполнительнице Александре Кэпитэнеску.