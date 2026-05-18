Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД РФ: Лавров призвал ООН отреагировать на гонения на УПЦ

На встрече в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров обратился к высокому представителю генсека ООН по Альянсу цивилизаций Мигелю Анхелю Моратиносу с призывом дать оценку преследованиям канонической православной церкви на Украине. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Источник: Life.ru

«Главе Альянса цивилизаций направлен настоятельный призыв отреагировать на ситуацию, связанную с гонениями на каноническую православную церковь на Украине. Выражена надежда, что Альянс цивилизаций под руководством М. Моратиноса внесёт свой вклад в нейтрализацию острых вызовов современности, характеризующихся дефицитом доверия и усилением фрагментации в условиях нарастания международной напряжённости», — уточнили в министерстве.

Ранее в Переяславе Киевской области развернулась силовая операция против Михайловского монастыря, который до сих пор принадлежал Украинской православной церкви. Исполнительная служба вместе с сотрудниками спецподразделений пытается отобрать святыню в пользу государства. Основанием для этих действий стало решение Апелляционного хозяйственного суда от 2023 года. Тогда судьи постановили передать храм историко-этнографическому заповеднику, а УПЦ — освободить территорию.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше