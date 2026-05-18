МИД РФ: Лавров призвал ООН отреагировать на гонения на УПЦ

Ранее в Переяславе Киевской области развернулась силовая операция против Михайловского монастыря, который до сих пор принадлежал Украинской православной церкви. Исполнительная служба вместе с сотрудниками спецподразделений пытается отобрать святыню в пользу государства. Основанием для этих действий стало решение Апелляционного хозяйственного суда от 2023 года. Тогда судьи постановили передать храм историко-этнографическому заповеднику, а УПЦ — освободить территорию.