Лукашенко объяснил, почему считает Свердловскую область «россиеобразующей»

Во время встречи с губернатором Свердловской области Денисом Паслером президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник, 18 мая, заявил, что регион является «россиеобразующим», отметив перспективы сотрудничества.
Политик подчеркнул, что уровень развития и потенциал Белоруссии и Свердловской области позволяют удвоить товарооборот, который в данный момент оценивается в примерно один миллиард долларов.
— Я знаю хорошо из истории, из действительности, что ваша область является одной из центральных областей и «россиеобразующей», если можно так сказать, областью. Все, что мы не могли сделать на окраинах, мы делали и создавали у вас. Самые передовые технологии были у вас, — добавил Лукашенко.
Он обозначил несколько ключевых перспективных направлений для наращивания сотрудничества — машиностроение и сельское хозяйство с возможностью увеличения поставок техники, продукции, а также минеральных удобрений в случая появления такой необходимости, передает БелТа.
26 февраля в рамках заседания Высшего госсовета Союзного Государства Россия и Белоруссия подписали сразу семь документов и приняли директиву Высшего государственного совета Союзного государства «О взаимной поддержке и сотрудничестве в области международного правосудия».