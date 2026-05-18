США ввели санкции против разведки Кубы

Отношения Кубы и США обострились в январе, когда президент США Дональд Трамп подписал указ о пошлинах на товары из стран, которые поставляют нефть на остров. После этого на Кубе начался энергетический кризис. Американский президент заявлял, что ВМС США могут взять остров под контроль «по пути из Ирана». The New York Times со ссылкой на источники в американской администрации сообщила, что власти США допускают захват бывшего лидера Кубы Рауля Кастро по венесуэльскому сценарию.