Суд заочно приговорил экс-депутата Думы Гаджиева к пожизненному сроку

Гаджиев был депутатом Госдумы от «Единой России» с 2004 по 2019 год. Он представлял Дагестан. До этого был заместителем руководителя управления министерства по налогам и сборам по Дагестану, а потом и по Южному федеральному округу. В марте 2023 года румынское издание RBN со ссылкой на переданные ему источником материалы сообщило, что Гаджиев в попытке получить паспорт европейской страны выражал готовность сообщить чувствительную информацию и «убедить собеседника», что он против военных действий на Украине.