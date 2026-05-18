Суд заочно приговорил экс-депутата Думы Гаджиева к пожизненному сроку

Приговор Магомеду Гаджиеву по делу об организации убийства.
Верховный суд Дагестана признал экс-депутата Госдумы от республики Магомеда Гаджиева (признан Минюстом иноагентом) виновным по статьям об организации двойного убийства и вымогательстве и назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Дагестана. Гаджиев покинул Россию и объявлен в международный розыск.
Также виновным признали брата Гаджиева — экс-гендиректора Махачкалинского морского порта и бывшего депутата Народного собрания Дагестана Ахмеда Гадживеа.
«Фигуранты признаны виновными в совершении особо тяжких преступлений, включая организацию двойного убийства и вымогательство в особо крупном размере», — говорится в сообщении.
Суд признал Магомеда Гаджиева виновным по ч. 3 ст. 33, пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК (организация убийства, совершенного организованной группой по найму) и п. «б» ч. 3 ст. 163 УК (вымогательство в особо крупном размере). Ему назначено пожизненное лишение свободы в колонии особого режима и штраф в 900 тыс. руб.
Его брат Ахмед Гаджиев признан виновным в вымогательстве в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК) и приговорен к 10 годам колонии строгого режима со штрафом в 900 тыс. руб.
Решение суда в законную силу еще не вступило, его можно обжаловать в вышестоящей инстанции.
Согласно материалам дела, в 2011 году Магомед Гаджиев через посредников организовал убийство ректора Института теологии и международных отношений Максуда Садикова. 7 июня во дворе его дома в Махачкале киллеры расстреляли Садикова и его племянника, оба скончались на месте.
Параллельно, по версии следствия, братья Гаджиевы разработали план захвата контрольного пакета акций ЗАО «Судоремонт». Угрожая физической расправой, они вынудили фактического владельца переоформить 52% акций на подставных лиц. Ущерб от рейдерского захвата превысил 93 млн руб.
В ноябре прошлого года Советский районный суд Махачкалы по иску Генпрокуратуры изъял в пользу государства активы Гаджиева более чем на 2 млрд руб. Среди изъятого — 52 объекта недвижимости, 18 земельных участков полный пакет долей в уставном капитале подконтрольного ООО и денежные средства со счетов.
Суд также признал Гаджиева, его сына, сестру и сожительницу участниками экстремистского объединения и в связи с фактами материальной и иной поддержки «вооруженной агрессии киевского режима против народа Донбасса» запретил их деятельность на территории России. «С целью ликвидации источников финансирования деятельности, угрожающей безопасности и территориальной целостности нашей страны, по решению суда в казну изъяты активы семьи совокупной стоимостью более 2 млрд руб.», — пояснили тогда в пресс-службе суда.
Гаджиев был депутатом Госдумы от «Единой России» с 2004 по 2019 год. Он представлял Дагестан. До этого был заместителем руководителя управления министерства по налогам и сборам по Дагестану, а потом и по Южному федеральному округу. В марте 2023 года румынское издание RBN со ссылкой на переданные ему источником материалы сообщило, что Гаджиев в попытке получить паспорт европейской страны выражал готовность сообщить чувствительную информацию и «убедить собеседника», что он против военных действий на Украине.
В мае 2023 года Минюст внес Гаджиева в реестр иноагентов. В ведомстве утверждали, что, будучи за пределами России, он «с целью получения иностранного гражданства выражал готовность сотрудничать с иностранными источниками» и «заявлял о поддержке властей Украины».
Через несколько дней в «Единой России» заявили, что Гаджиев исключен «за действия, дискредитирующие партию». В феврале 2024 года стало известно, что МВД объявило Гаджиева в розыск.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».