Трамп заявил об отказе от запланированных на 19 мая ударов по Ирану

США отказались от ударов по Ирану, запланированных на 19 мая, по просьбе союзников. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети TruthSocial.
«Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд и президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян попросили меня воздержаться от запланированного нами военного нападения на Исламскую Республику Иран, которое было запланировано на завтра, поскольку сейчас идут серьезные переговоры, и, по их мнению как великих лидеров и союзников, будет заключена сделка», — написал он.
«Эта сделка, что немаловажно, не будет включать в себя ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИРАНУ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ!», — продолжил американский президент.
Трамп отметил, что приказал главе Пентагона Питу Хегсету, председателю Объединенного комитета начальников штабов США генералу Дэну Кейну и военным США отменить удар и подготовиться к полномасштабному наступлению на Иран в случае, «если приемлемая сделка не будет достигнута».
Между США и Ираном с начала апреля действует временное перемирие. Несмотря на это, в начале мая стороны обменялись ударами. Трамп называл американский удар «ласковым пинком».
Вашингтон неоднократно грозил возобновить боевые действия против Ирана, если Тегеран откажется от заключения мирной сделки, включающей запрет на создание Исламской Республикой ядерного оружия. 17 мая президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social написал: «Для Ирана часы тикают, и им лучше ПОТОРОПИТЬСЯ, иначе от них ничего не останется. ВРЕМЯ ВАЖНО!» До этого президент говорил, что Иран ждут «тяжелые времена», в случае если Тегеран не согласится на мирную сделку с Вашингтоном.
Материал дополняется.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».