Мерц заявил, что Европа усилит давление на Россию для начала переговоров

Европа наращивает давление на Россию, однако, по мнению канцлера Германии Фридриха Мерца, Москве пора переходить к переговорам. Об этом он заявил на встрече с новым премьер-министром Болгарии Руменом Радевым. Трансляцию встречи вел YouTube-канал Phoenix.
«Москва должна понять, что ей придется вести переговоры. Европа готова сесть за стол переговоров вместе с Украиной, Россией и Соединенными Штатами», — сказал Мерц.
Материал дополняется.
