Минздрав Ирана рассказал о состоянии верховного лидера Моджтабы Хаменеи

«Травмы верховного лидера не носили такого характера, при котором его лицо или в целом внешность были бы изувечены», — приводит его слова государственное агентство IRNA.
Керманпур также рассказал, что ранения не привели к ампутации каких-либо частей тела Хаменеи или к его инвалидности.
Ранее глава протокольной службы офиса главы Ирана Мазахер Хосейни сообщил, что Моджтаба Хаменеи в результате ударов США получил травму колена и спины.
Агентство Tasnim со ссылкой на иранского чиновника 9 мая сообщило, что Моджтаба Хаменеи полностью восстановился после полученных травм и находится в хорошем состоянии.
