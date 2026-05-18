Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минздрав Ирана рассказал о состоянии верховного лидера Моджтабы Хаменеи

Внешность верховного лидера исламского государства не изувечена, сообщили в иранском министерстве.

Источник: Аргументы и факты

Травмы верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, полученные при ракетном ударе США и Израиля в марте, не отразились на его внешности, сообщил глава пресс-службы иранского Минздрава Хосейн Керманпур.

«Травмы верховного лидера не носили такого характера, при котором его лицо или в целом внешность были бы изувечены», — приводит его слова государственное агентство IRNA.

Керманпур также рассказал, что ранения не привели к ампутации каких-либо частей тела Хаменеи или к его инвалидности.

Ранее глава протокольной службы офиса главы Ирана Мазахер Хосейни сообщил, что Моджтаба Хаменеи в результате ударов США получил травму колена и спины.

Агентство Tasnim со ссылкой на иранского чиновника 9 мая сообщило, что Моджтаба Хаменеи полностью восстановился после полученных травм и находится в хорошем состоянии.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше