Пезешкиан подчеркнул, что диалог с США не означает капитуляцию

«Диалог не означает капитуляцию. Исламская Республика Иран ни в коем случае не отступит от законных прав народа и страны. Мы будем служить народу и защищать интересы и достоинство Ирана всеми силами», — написал он в X.
США и Израиль начали войну против Ирана 28 февраля. 7 апреля американский президент Дональд Трамп объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с исламской республикой. 11 апреля Тегеран и Вашингтон провели переговоры в Исламабаде, однако стороны не достигли соглашения по вопросу о долгосрочном урегулировании конфликта из-за ряда противоречий. 21 апреля президент США объявил о намерении продлить режим прекращения огня с Ираном.