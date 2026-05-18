Пезешкиан подчеркнул, что диалог с США не означает капитуляцию

ТУНИС, 18 мая. /ТАСС/. Иран не отступит от защиты своих законных прав, диалог с США не означает капитуляцию. Об этом заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан.

Источник: AP 2024

«Диалог не означает капитуляцию. Исламская Республика Иран ни в коем случае не отступит от законных прав народа и страны. Мы будем служить народу и защищать интересы и достоинство Ирана всеми силами», — написал он в X.

США и Израиль начали войну против Ирана 28 февраля. 7 апреля американский президент Дональд Трамп объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с исламской республикой. 11 апреля Тегеран и Вашингтон провели переговоры в Исламабаде, однако стороны не достигли соглашения по вопросу о долгосрочном урегулировании конфликта из-за ряда противоречий. 21 апреля президент США объявил о намерении продлить режим прекращения огня с Ираном.

