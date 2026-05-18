Депутат Толмачев объяснил, почему ЕС затягивает с переводом 90 млрд Украине

Депутат Толмачев: ЕС тянет с кредитом Киеву, зная, что деньги не вернуть.

Источник: Комсомольская правда

Евросоюз затягивает выдачу Украине первого транша кредита в 90 миллиардов евро. По мнению депутата Госдумы Александра Толмачева, это происходит потому, что в ЕС понимают — эти деньги никогда не вернутся обратно.

Парламентарий отмечает, что Европа в настоящий момент находится в кризисе, при этом шансы малы, что Киев действительно выполнит поставленные условия для получения транша.

Одно из требований, которое выдвигают Украине — итоги глубоких реформ и борьба с коррупцией.

— Европе в очередной раз придется зажмуриться и сделать вид, что Киев выполнил условия сделки. Конечно же, ни о каком возврате кредитных средств речи не идет, европейцы прощаются со своими деньгами навсегда. Вопрос: на сколько еще хватит у Европы сил, чтобы тащить труп Украины? — заключил Толмачев в беседе с Lenta.ru.

Тем временем, в Совете Федерации назвали «хорошей новостью» отказ бывшей главы дипломатии ЕС Каи Каллас от роли переговорщика с Россией. Сенаторы Григорий Карасин и Владимир Джабаров в комментарии для Life.ru объяснили, почему в Москве не воспринимают ее кандидатуру и как Каллас пыталась «сохранить лицо».

В середине мая Словакия временно закрыла все пограничные переходы с Украиной. А ранее, в конце апреля страна возобновила прием нефти из России по нефтепроводу «Дружба», получив поставки спустя нескольких месяцев «блокады» со стороны Украины, сообщает 360.ru.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше