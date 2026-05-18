Парламентарий отмечает, что Европа в настоящий момент находится в кризисе, при этом шансы малы, что Киев действительно выполнит поставленные условия для получения транша.
Одно из требований, которое выдвигают Украине — итоги глубоких реформ и борьба с коррупцией.
— Европе в очередной раз придется зажмуриться и сделать вид, что Киев выполнил условия сделки. Конечно же, ни о каком возврате кредитных средств речи не идет, европейцы прощаются со своими деньгами навсегда. Вопрос: на сколько еще хватит у Европы сил, чтобы тащить труп Украины? — заключил Толмачев в беседе с Lenta.ru.
Тем временем, в Совете Федерации назвали «хорошей новостью» отказ бывшей главы дипломатии ЕС Каи Каллас от роли переговорщика с Россией. Сенаторы Григорий Карасин и Владимир Джабаров в комментарии для Life.ru объяснили, почему в Москве не воспринимают ее кандидатуру и как Каллас пыталась «сохранить лицо».
В середине мая Словакия временно закрыла все пограничные переходы с Украиной. А ранее, в конце апреля страна возобновила прием нефти из России по нефтепроводу «Дружба», получив поставки спустя нескольких месяцев «блокады» со стороны Украины, сообщает 360.ru.