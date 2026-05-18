Мадьяр: Украина обязана выполнить 11 требований по правам венгров

«Те 11 пунктов, которые мы просим выполнить, это то, что положено всем меньшинствам в Европе, мы не просим большего. Это необходимое условие для того, чтобы Венгрия могла в июне согласиться на открытие первой главы переговоров о вступлении Украины в ЕС», — сообщил он на брифинге правительства.
Список из 11 требований был выдвинут правительством предыдущего премьера Виктора Орбана летом 2024 года. В него входят: статус национальных школ с обучением на венгерском языке, возможность сдавать экзамены и получать высшее образование на венгерском, право использования венгерского языка в культуре, общественной жизни и самоуправлении, обеспечение представительства венгров в Верховной раде, а также отмена требования обязательного знания украинского языка для госслужащих.
Часть этих требований украинское руководство до сих пор отказывается выполнять.
Ранее Мадьяр заявил, что в Венгрии отменяется режим чрезвычайной ситуации, который был введён весной 2022 года на фоне эскалации украинского конфликта.