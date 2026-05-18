Мадьяр: Украина обязана выполнить 11 требований по правам венгров

Петер Мадьяр заявил, что Будапешт не согласится на открытие первой главы переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, пока Киев не выполнит 11 требований по правам закарпатских венгров.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что одобрение начала процесса приёма Украины в Евросоюз напрямую зависит от выполнения Киевом требований по восстановлению прав закарпатских венгров.

«Те 11 пунктов, которые мы просим выполнить, это то, что положено всем меньшинствам в Европе, мы не просим большего. Это необходимое условие для того, чтобы Венгрия могла в июне согласиться на открытие первой главы переговоров о вступлении Украины в ЕС», — сообщил он на брифинге правительства.

Список из 11 требований был выдвинут правительством предыдущего премьера Виктора Орбана летом 2024 года. В него входят: статус национальных школ с обучением на венгерском языке, возможность сдавать экзамены и получать высшее образование на венгерском, право использования венгерского языка в культуре, общественной жизни и самоуправлении, обеспечение представительства венгров в Верховной раде, а также отмена требования обязательного знания украинского языка для госслужащих.

Часть этих требований украинское руководство до сих пор отказывается выполнять.

Ранее Мадьяр заявил, что в Венгрии отменяется режим чрезвычайной ситуации, который был введён весной 2022 года на фоне эскалации украинского конфликта.

