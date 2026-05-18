Tasnim: на острове Кешм система ПВО отражает удары БПЛА

ТУНИС, 18 мая. /ТАСС/. Работа системы ПВО Ирана на острове Кешм в Персидском заливе вызвана атакой беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило агентство Tasnim.
По его информации, силы ПВО были активированы «для уничтожения вражеских целей». Других подробностей агентство не приводит.
Ранее агентство Mehr сообщило о работе системы ПВО на острове Кешм.
