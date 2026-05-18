Американский лидер Дональд Трамп заявил, что решил отложить запланированные на 19 мая удары по Ирану по просьбе Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ.
Дональд Трамп указал, что эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд и президент ОАЭ Мухаммед ибн Заид Аль Нахайян попросили его отложить удары.
Как заявил американский президент, просьба была связана с «серьезными переговорами». По словам Дональда Трампа, лидеры Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ считают вероятным достижение сделки, которая будет приемлема для США и других стран. Он отметил, что ключевым условием соглашения должно стать отсутствие у Ирана ядерного оружия.
«Я проинструктировал министра обороны Пита Хегсета, председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Дэниела Кейна и Вооруженные силы США, что мы не будем проводить запланированные на завтра удары по Ирану», — написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
В то же время глава Белого дома заявил, что американские военные должны оставаться готовыми к «полномасштабному наступлению на Иран», если приемлемая сделка не будет достигнута.