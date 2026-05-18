Мерц анонсировал усиление давления ЕС на Россию

Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи с новым премьер-министром Болгарии Руменом Радевым. Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале Phoenix.
«Мы усиливаем давление на Москву. Киев может рассчитывать на неизменную поддержку Европы. Москва должна понимать, что ей необходимо вести переговоры. Европа готова сесть за стол переговоров с Украиной, Россией и США», — заявил Мерц.
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.