В США заявили, что ВС РФ обладают на Украине общей стратегической инициативой

ВАШИНГТОН, 18 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы России владеют на Украине общей стратегической инициативой, несмотря на оказание коллективным Западом помощи Киеву, прежде всего военной, на сумму свыше $325 млрд за период с февраля 2022 года. Это отмечается в новом докладе, подготовленном генеральными инспекторами Пентагона, Госдепартамента и фактически ликвидированного к настоящему времени американского Агентства по международному развитию. Этот отчет был передан на рассмотрение Конгресса США.
«Российские силы удерживают на Украине общую стратегическую инициативу», — признают авторы документа. Как они подчеркивают, Вооруженные силы (ВС) России продолжают расширять территорию, находящуюся под их контролем. «Согласно выводам американской военной разведки, российские ВС по состоянию на март сохраняли общее преимущество над ВСУ по большинству функций, касающихся ведения боевых действий», — говорится в докладе.
«Украина, по свидетельству [западной] группы по оказанию ей военной помощи, продолжала сталкиваться с нехваткой критически важных боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов и компонентов», — пишут составители отчета, который охватывает период с 1 января по 31 марта 2026 года.
В нем указывается, что «с февраля 2022 года союзники и партнеры США обязались предоставить примерно $130 млрд Украине в виде военной помощи». Параллельно Конгресс ассигновал за эти годы на различные программы помощи Киеву $195,03 млрд, уточняют генинспекторы. Таким образом, в целом речь идет о выделении США и их зарубежными партнерами Украине как минимум $325,03 млрд.