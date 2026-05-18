В США заявили, что ВС РФ обладают на Украине общей стратегической инициативой

ВАШИНГТОН, 18 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы России владеют на Украине общей стратегической инициативой, несмотря на оказание коллективным Западом помощи Киеву, прежде всего военной, на сумму свыше $325 млрд за период с февраля 2022 года. Это отмечается в новом докладе, подготовленном генеральными инспекторами Пентагона, Госдепартамента и фактически ликвидированного к настоящему времени американского Агентства по международному развитию. Этот отчет был передан на рассмотрение Конгресса США.