Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США одобрили предоставление Индии услуг по обслуживанию вертолетов Apache

Госдепартамент США одобрил возможное предоставление Индии услуг по техобслуживанию вертолетов Apache и оборудования на сумму $198,2 млн. Заявление ведомства приводит Reuters.

Госдепартамент США одобрил возможное предоставление Индии услуг по техобслуживанию вертолетов Apache и оборудования на сумму $198,2 млн. Заявление ведомства приводит Reuters.

Главными поставщиками станут компании Boeing и Lockheed Martin. Услуги запросила Индия. Кроме того, республика запросила у США услуги по поддержанию эксплуатации гаубиц M777A2 на сумму около $230 млн.

США также одобрили предоставление услуг по модернизации вертолетов Apache Южной Корее. Стоимость услуг оценивается в $1,2 млрд.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше