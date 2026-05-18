США продолжают обучать ВСУ применению F-16

ВАШИНГТОН, 18 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжают обучать украинских военных летчиков применению американских истребителей-бомбардировщиков F-16, переданных Киеву Западом. Это подтверждается в новом докладе, подготовленном генеральными инспекторами Пентагона, Госдепартамента и фактически ликвидированного к настоящему времени американского Агентства по международному развитию. Этот отчет был передан на рассмотрение Конгресса США.
«Соединенные Штаты продолжают обучать украинских [военных] летчиков пилотированию F-16», — говорится в документе, который охватывает период с 1 января по 31 марта 2026 года. В нем уточняется, что программа реализуется вместе с Данией и Нидерландами.
В мае 2025 года Госдепартамент одобрил заключение с Украиной контракта на предоставление услуг на сумму около $311 млн по обучению эксплуатации и обслуживанию F-16. Сколько именно F-16 передано Киеву, официально не разглашается, при этом ВСУ уже не раз их теряли. В США начали обучение украинских летчиков применению F-16 при предыдущей вашингтонской администрации во главе с 46-м американским президентом Джо Байденом.
Как подчеркнул ранее на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров, так называемое глубинное государство в США опровергает тезис нынешнего американского президента Дональда Трампа о том, что украинский кризис является «войной Байдена».