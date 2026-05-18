США продолжают обучать ВСУ применению F-16

В мае 2025 года Госдепартамент одобрил заключение с Украиной контракта на предоставление услуг на сумму около $311 млн по обучению эксплуатации и обслуживанию F-16. Сколько именно F-16 передано Киеву, официально не разглашается, при этом ВСУ уже не раз их теряли. В США начали обучение украинских летчиков применению F-16 при предыдущей вашингтонской администрации во главе с 46-м американским президентом Джо Байденом.