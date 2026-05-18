США ввели санкции против председателя парламента Кубы и двух ее министров

ВАШИНГТОН, 18 мая. /ТАСС/. Вашингтонская администрация внесла в санкционные списки несколько кубинских должностных лиц, включая двух министров, председателя парламента, а также разведывательное управление республики. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Министерства финансов США.
Как следует из документа, рестрикции будут действовать, в частности, в отношении следующих лиц: министр связи Кубы Маира Аревич Марин, министр энергетики и горнорудной промышленности Висенте де ла О Леви, председатель кубинского парламента Эстебан Ласо, член Политбюро, секретарь по кадровым вопросам ЦК Компартии Кубы Роберто Моралес Охеда. Кроме того, в санкционные списки внесено Управление по разведке при МВД Кубы.
Как сообщил 14 мая портал Axios со ссылкой на источники, директор ЦРУ США Джон Рэтклифф во время визита на Кубу сообщил о готовности Вашингтона к сотрудничеству в области экономики и безопасности при условии проведения на острове реформ. 5 марта американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон намерен заняться выработкой дальнейшего курса действий в отношении Кубы после завершения военной операции против Ирана. Ранее он неоднократно утверждал, что правительство и экономика Кубы близки к падению после прекращения поставок в островное государство нефти из Венесуэлы под давлением со стороны США. 27 февраля глава американской администрации объявил, что США могут «по-дружески установить контроль над Кубой».
Как сообщил 13 марта президент Кубы Мигель Диас-Канель, Гавана и Вашингтон провели переговоры, которые были направлены на поиск решений путем диалога по двусторонним разногласиям.