США ввели санкции против председателя парламента Кубы и двух ее министров

В частности, под ограничения подпали министр связи республики Маира Аревич Марин и министр энергетики и горнорудной промышленности Висенте де ла О Леви.

ВАШИНГТОН, 18 мая. /ТАСС/. Вашингтонская администрация внесла в санкционные списки несколько кубинских должностных лиц, включая двух министров, председателя парламента, а также разведывательное управление республики. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Министерства финансов США.

Как следует из документа, рестрикции будут действовать, в частности, в отношении следующих лиц: министр связи Кубы Маира Аревич Марин, министр энергетики и горнорудной промышленности Висенте де ла О Леви, председатель кубинского парламента Эстебан Ласо, член Политбюро, секретарь по кадровым вопросам ЦК Компартии Кубы Роберто Моралес Охеда. Кроме того, в санкционные списки внесено Управление по разведке при МВД Кубы.

Как сообщил 14 мая портал Axios со ссылкой на источники, директор ЦРУ США Джон Рэтклифф во время визита на Кубу сообщил о готовности Вашингтона к сотрудничеству в области экономики и безопасности при условии проведения на острове реформ. 5 марта американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон намерен заняться выработкой дальнейшего курса действий в отношении Кубы после завершения военной операции против Ирана. Ранее он неоднократно утверждал, что правительство и экономика Кубы близки к падению после прекращения поставок в островное государство нефти из Венесуэлы под давлением со стороны США. 27 февраля глава американской администрации объявил, что США могут «по-дружески установить контроль над Кубой».

Как сообщил 13 марта президент Кубы Мигель Диас-Канель, Гавана и Вашингтон провели переговоры, которые были направлены на поиск решений путем диалога по двусторонним разногласиям.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше