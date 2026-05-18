В Армении гражданину, обвинившему Пашиняна в коррупции, инкриминируют хулиганство

Адвокат Артура Осипяна Роман Ерицян сообщил, что его подзащитный задержан на 72 часа.

ЕРЕВАН, 18 мая. /ТАСС/. Артуру Осипяну, обвинившему премьер-министра Армении Никола Пашиняна в содействии коррупции в бывшей Нагорно-Карабахской республике, инкриминируется хулиганское поведение. Об этом сообщил его адвокат Роман Ерицян в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской).

«Недавно вышел из Следственного комитета, где Артуру Осипяну инкриминируются деяния в рамках возбужденного уголовного дела по признакам статьи о хулиганстве в связи с инцидентом, произошедшим с Николом Пашиняном. Согласно возбужденному уголовному делу, Осипян воспрепятствовал агитации “Гражданского договора”, мешал спокойствию граждан, вошел в полемику с премьер-министром, позволил себе непозволительные заявления, оскорбления и громко разговаривал с премьером», — сообщил адвокат.

Он сообщил, что, скорее всего, завтра-послезавтра будет предъявлено обвинение, и представлено в суд ходатайство об аресте Осипяна, а на текущий момент его подзащитный задержан на 72 часа.

В появившихся ранее в сети видеороликах видно, что Осипян выражает Пашиняну свое недовольство, и именно последний громко высказывал оскорбления в адрес подошедшего к нему гражданина.

Ранее на армянских телеканалах и в соцсетях распространилось видео того, как к Пашиняну во время предвыборного мероприятия подошел карабахский политический деятель Артур Осипян и обвинил его в содействии коррупционной деятельности экс-лидера НКР Араика Арутюняна и его избрании президентом непризнанной НКР. Пашинян в ответ начал оскорблять Осипяна. После этого его сторонники применили физическую силу по отношению к Осипяну и попытались его ударить. Подоспели сотрудники полиции, попытавшиеся успокоить участников конфликта.

Сегодня произошло еще несколько подобных инцидентов между Пашиняном и гражданами в ходе избирательной кампании по выборам в парламент, назначенным на 7 июня. Во всех случаях гнев премьера вызывали критические высказывания людей в отношении проводимой им политики. В результате утренней перепалки между Пашиняном и женщиной-врачом она оказалась под угрозой увольнения, сообщили армянские СМИ.

