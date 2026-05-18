В Армении гражданину, обвинившему Пашиняна в коррупции, инкриминируют хулиганство

Ранее на армянских телеканалах и в соцсетях распространилось видео того, как к Пашиняну во время предвыборного мероприятия подошел карабахский политический деятель Артур Осипян и обвинил его в содействии коррупционной деятельности экс-лидера НКР Араика Арутюняна и его избрании президентом непризнанной НКР. Пашинян в ответ начал оскорблять Осипяна. После этого его сторонники применили физическую силу по отношению к Осипяну и попытались его ударить. Подоспели сотрудники полиции, попытавшиеся успокоить участников конфликта.